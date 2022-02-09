AKP'ye yakın Yeni Şafak açıkladı: İktidar elektrik faturasına formül arayışında

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, yüksek elektrik faturaları konusunda formül arandığını yazdı.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2022 Çarşamba, 11:52
AKP'ye yakın Yeni Şafak açıkladı: İktidar elektrik faturasına formül arayışında
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Türkiye’deki ekonomik kriz derinleşiyor. Elektriğe yapılan yüzde 127 zam oranının ardından yüksek faturalarla karşılaşan yurttaşlar hükümeti protesto etmeye devam ediyor. Yüksek elektrik faturaları ile ilgili çözüm üretileceği yönünde Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan gelen açıklamaların ardından bugün iktidara yakın  yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile başlatılan yeni çalışmada formüllerin netleşmeye başladığını yazdı.

Yeni Şafak'ın aktardığına göre, masada 3 seçenek bulunuyor. Haberde, alternatifler şöyle sıralandı:

  • Küçük esnafa yönelik fatura bedelini azaltacak bir formül üzerinde durulduğu aktarılan haberde, işletmelerde konutta olduğu gibi kademeli tarifeye geçilmesi, cirosu ya da elektrik tüketim miktarına göre fatura gelmesi de yapılacak düzenlemeler arasında olduğu belirtildi.
  • 210 kw’lik sınırın 230 kw’ye çıkarılabileceği dile getiriliyor.
  • İkinci formülün ise KDV düzenlemesiyle ilgili olduğu belirtilen haberde, faturalarda tüketiciden tahsil edilen yüzde 18 KDV'nin yeniden düzenlenmesi ve düşürülmesi de seçenekler arasında yer aldığı aktarıldı.

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