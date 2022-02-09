AKP'ye yakın Yeni Şafak açıkladı: İktidar elektrik faturasına formül arayışında

09 Şubat 2022 Çarşamba, 11:52

Türkiye’deki ekonomik kriz derinleşiyor. Elektriğe yapılan yüzde 127 zam oranının ardından yüksek faturalarla karşılaşan yurttaşlar hükümeti protesto etmeye devam ediyor. Yüksek elektrik faturaları ile ilgili çözüm üretileceği yönünde Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan gelen açıklamaların ardından bugün iktidara yakın yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile başlatılan yeni çalışmada formüllerin netleşmeye başladığını yazdı.

Yeni Şafak'ın aktardığına göre, masada 3 seçenek bulunuyor. Haberde, alternatifler şöyle sıralandı: