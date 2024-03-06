Akreditif nedir? Akreditif ne demek?

Yayınlanma: 06.03.2024 - 18:54

Güncelleme: 06.03.2024 - 18:54

Birçok yurttaş alternatif yatırım aracı olarak altın, dolar veya euro yatırımı yerine borsaya yöneldi. Bu gelişmelerin ardından ekonomik terimler araştırma konusu oldu. Peki, Akreditif nedir? APİ ne demek?

AKREDİTİF NEDİR?

Akreditif, bir malı ihraç veya ithal ederken, malın bedelini, kararlaştırılan şartların yerine gelmesi halinde ödeneceğinin teminatıdır. Akreditif işlemleri, finans kurumlarının aracılığıyla yapılmaktadır ve ihracatçı için yetkili bankaya gönderilen teminat mektubunu kapsar.