Akşener'in 'kayıp bakan Nemo' çıkışına Nureddin Nebati'den cevap geldi

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 16:54

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 16:59

Ekonomi politikalarıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiri ile ''ekonomik kurtuluş savaşı veren'' Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ekonomi yönetimi ve Nebati üzerine yaptığı eleştiriler üzerine cevap verdi.

ENFLASYONU UNUTTU

Türkiye tarihinde görülen en yüksek dış ticaret açığını veren iktidarda dışa bağımlı ekonomi modeli ile yükselen kurların da etkilemesi ile özellikle son yıllardan etkisini katlayan enflasyon TÜİK verileri ile yüzde 80 seviyesini dahi geçmiş olan iktidar bu durum karşısında asgari ücrete ara zam yapma kararı dahi almıştı.

Ekonomideki kötü gidişatın ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerle de yeterli düzeyde müdahale edemediği ve önlem almadığı konularında eleştirilen Bakan Nureddin Nebati, bölgede evsiz kalan, yakınlarını kaybeden yurttaşların yanında çektirdiği çamurlu çizmeli bir fotoğrafını paylaşarak ''Gerçekleri eğip bükerek kendi eğrilerinizi düzeltebileceğinizi sanıyorsanız kesinlikle büyük bir yanılgı içindesiniz'' ifadelerini kullandığı bir açıklamada bulundu.

Akşener’i etiketleyen Nebati’nin uzun tweet’inden öne çıkanlar şöyle:

"Bugün bir konuşmanızda, sayısız iftira ve çarpıtmalarınıza bir yenisini daha eklemişsiniz.

Ülkemizde deprem afetlerinin, sel afetlerinin yaşandığı bir süreçte, sizler masaların etrafında ikbal pazarlıkları yapıp, tiyatro sahnelerini aratmayacak oyunlarla masadan güya kalktığınızda, kulağınızdan tutup o masaya sizi tekrar kimler oturttuysa onlara söyleyin, bizler, ilk günden bu yana milletimizle yan yana, tek yürek halinde gece-gündüz sahada mücadele etmeye devam ediyoruz.

Öyle sizler gibi afet bölgesine gidip steril ve göstermelik fotoğraflar çektirdikten sonra hemen konforlu genel merkezlerimize kaçarak koltuk kapmaca oynamıyoruz. Esasen kafanızı kişisel ikbal hesaplarınızdan kaldırıp etrafınıza şöyle bir baksanız bunların tümünü siz de zaten çok net bir şekilde göreceksiniz.

Sayın Akşener, çok net ifade edeyim: Gerçekleri eğip bükerek kendi eğrilerinizi düzeltebileceğinizi sanıyorsanız kesinlikle büyük bir yanılgı içindesiniz."