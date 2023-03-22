Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

İHA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 15:50
Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, istişarede bulunmak üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. 

Akşener'in, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.

Akşener, Karamollaoğlu'nu çıkışta kapıya kadar uğurladı. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. 

"GELECEKLE İLGİLİ SOHBET ETTİK"

Karamollaoğlu, görüşmenin ardından partiden ayrılırken, bir gazetecinin "Milletvekili listesini mi görüştünüz?" sorusuna, "Yok, sadece sohbet ettik gelecekle ilgili" yanıtını verdi.


İyi Parti Meral Akşener SAADET partisi temel karamollaoğlu

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