Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 15:50

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 15:52

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, istişarede bulunmak üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Akşener'in, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.

Akşener, Karamollaoğlu'nu çıkışta kapıya kadar uğurladı. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

"GELECEKLE İLGİLİ SOHBET ETTİK"

Karamollaoğlu, görüşmenin ardından partiden ayrılırken, bir gazetecinin "Milletvekili listesini mi görüştünüz?" sorusuna, "Yok, sadece sohbet ettik gelecekle ilgili" yanıtını verdi.