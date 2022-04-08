Alaattin Aktaş: 2023'de cezalar yüzde 100, vergiler yüzde 50 artacak gibi

08 Nisan 2022 Cuma, 10:42

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, 2023 yılına ilişkin öngörülerini açıkladığı yazısında gelecek yıl vergilerin yüzde 100, cezalarınsa yüzde 50 oranında artabileceğini belirtti.

"TÜİK tarafından 3 Kasım Perşembe günü ilan edilecek ekim sonundaki duruma ilişkin Yİ-ÜFE verileri, 2023 için yerimizden zıplamamıza yol açacak bir yeniden değerleme oranına işaret edecek gibi görünüyor. Gidişat bu yönde..." diyen Aktaş "Üretici fiyatlarında her yılın ekim ayı sonunda oluşan yıllık ortalama fiyat artışı, otomatik olarak bir sonraki yıl uygulanacak yeniden değerleme oranını veriyor. Peki bu yıl 3 Kasım'da açıklanacak ekim sonu verileri nasıl bir orana işaret edecek dersiniz? Sıkı durun! Yeniden değerleme oranını verecek yıllık ortalama üretici fiyat artışı ekim ayı sonunda yüzde 100'e doğru yol alıyor. Bu demektir ki 2023 yılında bir dizi vergi, harç ve ceza bu düzeyde artacak" ifadelerini kullandı.

"HİÇ ŞAŞIRTICI OLMAZ"

Altaş, yazısının devamında şu değerlendirmelerde bulundu:

"2023 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranının üç aşağı beş yukarı yüzde 100 dolayında oluşacağı kesin.

Peki tüm vergi ve cezalar bu oranda artacak mı, yoksa bu oranın farklı uygulanması söz konusu olabilir mi?

Yeniden değerleme oranına bağlı olarak değişen ve vatandaşı çok yakından ilgilendiren iki vergi var; motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisi.

Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını en geniş marjda uygulama yetkisi motorlu taşıtlar vergisinde. Cumhurbaşkanı dilerse bu vergiyi yeniden değerleme oranının yüzde 50'sini geçmeyecek ve yüzde 20'sinden az olmayacak şekilde belirleyebiliyor. Yani 2023 için yeniden değerleme oranı yüzde 100 olursa motorlu taşıtlar vergisi yüzde 150'ye de çıkarılabilir, yüzde 20'ye de indirilebilir. Bu koşullarda bir artış söz konusu olamayacağına göre motorlu taşıtlar vergisi çok büyük olasılıkla aşağı çekilerek uygulanacaktır. Yüzde 100 dolayındaki bir YDO'ya göre MTV ne oranda belirlenir, bunu şimdiden kestirmek tabii ki mümkün değil. Ama bir ön tahmin olarak yüzde 50'ye yakın bir MTV artışı hiç şaşırtıcı olmaz."

Emlak vergisinin de aksi yönde herhangi bir karar alınmadığı sürece oluşan yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttığını hatırlatan Aktaş "Örneğin yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 36.20 olarak açıklandı, emlak vergisindeki artış da yüzde 18.10 oldu. Ancak eğer Cumhurbaşkanı emlak vergisinin yeniden değerleme oranı kadar artmasına karar verirse, o zaman vergi artışı YDO oranında oluyor. 2023 için yüzde 100 dolayında oluşacak bir YDO, emlak vergisinin otomatik olarak yüzde 50 artması demek. Cumhurbaşkanının yıllardır YDO'nun yarısı düzeyinde uygulanan emlak vergisini bu kez daha yukarıda belirlemesi hiç ama hiç beklenmiyor" ifadelerini kullandı.