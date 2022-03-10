"Bebek bezinden vergi alınmasın" teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
Yapılan zamlarla fiyatları 400 liranın üzerine çıkan bebek bezinden KDV alınmaması ve bu konuda düzenleme yapılması amacıyla TBMM’ye verilen önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, ve 20 milletvekili, bebek bezi, hasta alt bezi ve kadın hijyen ürünlerindeki fiyat artışı ve KDV oranlarında düzenleme amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
Yasin Öztürk, “Bebek bezi lüks müdür? Hangi anne gösteriş olsun diye bebeğinin altına bez koyar? Hasta alt bezi lüks müdür? Hangi hasta, hangi yaşlı konfor olsun diye buna katlanır? Kadın pedi lüks müdür; hangi kadın bunu kullanmaktan kaçınabilir? Ama ne yazık ki bu ürünler fiyatları itibariyle zorunluluktan çıklıp lüks haline gelmiştir" dedi.
Bebek ve çocuklar için en büyük gider kaleminin çocuk bezi için yapılan harcamalar olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Bebek bezlerinin fiyatı bir yıl öncesine kadar adet başına 1 liranın altındayken yapılan zamlar sonrası 3 liraya kadar yaklaşmış durumdadır" bilgisini verdi.
CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da “Çocuğuna bez alamaz durumda anneler, babalar; markete gidiyor, fiyatını görüyor, paraları yetmiyor. Kadın pedi ve hasta bezleri de aynı şekilde. Pırlantada, elmasta vergi yok bunlarda yüzde 18 KDV var. Çok ayıp” ifadelerini kullandı.
Ancak İYİ Parti'nin önergesi Genel Kurul'da yapılan oylamada AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
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