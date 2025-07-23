Alacaklı firmalar yapılandırmanın sadece banka ve kamu borçlarını kapsamasını istiyor: Konkordato tartışması

Mali darboğaz nedeniyle konkordatoya başvuran şirketlerin sayısı artmaya devam ediyor. İlk 6 ayda geçici mühlet kararı verilen firma sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 108 artışla 1259’a çıkarken kesin mühlet kararı yüzde 236 arttı. Bu artış, konkordato mekanizmasına yönelik tartışmaları güçlendirdi. İş dünyasından isimler, tedarik zincirindeki alacaklı firmaların süreçten zarar gördüğünü dile getiriyor.

‘ALTERNATİF YOK’

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, “Bankalar hariç kimse alacaklarını tahsil edemiyor. Alacakları korunmayan firmaların da konkordato süreci başlıyor. Sektörlerin devamlılığı için yapısal önlemler hızla hayata geçirilmeli. Konkordatoların sadece banka ve kamu borçlarını kapsaması, piyasa borçlarının kapsam dışı olması gerekir” diyor. Uzmanlık alanı konkordato olan avukat Aslı Erdem, konkordatonun piyasalarda domino etkisi yaratttığını kabul etmekle birlikte, “Firmaların iflas etme olasılığı karşısında konkordato, alacaklılar yönünden de iflasa nazaran daha avantajlı bir durum. Piyasa borçlarının konkordato kapsamı dışında bırakılması konkordato müessesesinin amacına aykırı ama farklı ödeme koşulları yönünden düzenleme getirilmesi yerinde olabilir” diyor.