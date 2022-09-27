Alçı sektöründeki ‘ortak kontrol’ talebine inceleme
Rekabet Kurulu, alçı sektöründeki ‘ortak kontrol’ talebini nihai incelemeye aldı.
Rekabet Kurulu, alçı sektöründeki ‘ortak kontrol’ talebini nihai incelemeye aldı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Dalsan Yatırım ve Enerji AŞ'nin kontrolündeki Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret AŞ ile Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kontrolündeki Saint-Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinde Dalsan Yatırım ve Enerji AŞ ile Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından ortak kontrol kurulması işlemine ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.
Bu arada, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesi ile Kurul, piyasalarda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak birleşme veya devralma işlemlerini denetlemekle görevli bulunuyor. Kurul, piyasadaki rekabetin yapısına etkileri bakımından incelemenin derinleştirilmesi ihtiyacı duyulan işlemleri, nihai incelemeye alabiliyor. Kurula bildirilmiş bir birleşme/devralma işlemi, kanuna göre nihai karara kadar askıda kalıyor ve uygulamaya konulması mümkün olmuyor. İşlemin nihai incelemeye alınması, izin verilemez nitelikte olduğu anlamına da gelmiyor.
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