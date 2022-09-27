Alçı sektöründeki ‘ortak kontrol’ talebine inceleme

27 Eylül 2022 Salı, 14:43

Rekabet Kurulu, alçı sektöründeki ‘ortak kontrol’ talebini nihai incelemeye aldı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Dalsan Yatırım ve Enerji AŞ'nin kontrolündeki Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret AŞ ile Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kontrolündeki Saint-Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinde Dalsan Yatırım ve Enerji AŞ ile Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından ortak kontrol kurulması işlemine ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.