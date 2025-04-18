Aleminyum sektörünün öncü şirketiydi: Arslan Alüminyum konkordato ilan etti
Türkiye’nin alüminyum sektöründe öncü firmalarından biri olan Arslan Alüminyum konkordato ilan etti.
Bilecik 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yüzlerce çalışını hizmet veren Türkiye’nin alüminyum sektöründe öncü firmalarından biri olan Arslan Alüminyum konkordato ilan etti. İstanbul 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesince alınan karara göre, konkordato davası nedeniyle 3 aylık geçici mühlet verildiği duyuruldu. 9 Nisan’dan itibaren geçerli olacak mühlet kararı ile geçici konkordato komiserlerinin görevlendirildiği belirtilirken, ön inceleme ve tahkikat duruşmasının geçici mühlet süresinin sona ereceği tarih dikkate alınarak 3 Temmuz 2025 günü saat 14.00’de yapılmasına karar verildiği kaydedildi.
Etiketler: #konkordato #türkiye
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Küçük ve Ersan Şen'in kavgası Meclis'e taşındı!
- Berkay Gezgin'den yandaş Cem Küçük'e suç duyurusu
- Yattığı hastanenin karşısına pankart asıldı
- İmamoğlu AKP'nin 'Kanal İstanbul' planını ifşa etti
- Asırlık okula ‘çökme’ iddiası
- 'Ne kadar korktuğunuzu tescillemiş oldu'
- Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
- ABD Yemeni, Husiler İsrail'i vurdu!
- Türkiye'ye Eurofighter satışı veto edildi!
- Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı