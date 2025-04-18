Aleminyum sektörünün öncü şirketiydi: Arslan Alüminyum konkordato ilan etti

Yayınlanma: 18.04.2025 - 14:58

Güncelleme: 18.04.2025 - 14:58

Bilecik 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yüzlerce çalışını hizmet veren Türkiye’nin alüminyum sektöründe öncü firmalarından biri olan Arslan Alüminyum konkordato ilan etti. İstanbul 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesince alınan karara göre, konkordato davası nedeniyle 3 aylık geçici mühlet verildiği duyuruldu. 9 Nisan’dan itibaren geçerli olacak mühlet kararı ile geçici konkordato komiserlerinin görevlendirildiği belirtilirken, ön inceleme ve tahkikat duruşmasının geçici mühlet süresinin sona ereceği tarih dikkate alınarak 3 Temmuz 2025 günü saat 14.00’de yapılmasına karar verildiği kaydedildi.