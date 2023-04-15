Alfa Romeo'dan Quadrifoglio'nun 100. yaşına özel seri

Yayınlanma: 15.04.2023 - 15:17

Güncelleme: 15.04.2023 - 17:27

Alfa Romeo, 'Quadrifoglio' (dört yapraklı yonca) logosunun 100. yaşını Quadrifoglio 100. Yıl Özel Serisi ile kutlayacak.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, ilk kez 14'üncü Targa Florio'da Ugo Sivocci pilotajındaki RL Targa Florio 'Corsa' versiyonunda görünen Quadrifoglio logosu, Alfa Romeo'nun sembolu haline geldi.

Logonun 100. yılına özel olarak markanın Giulia ve Stelvio modellerinde, 100'er adet 'Quadrifoglio 100. Yıl Özel Serisi' serisi üretilecek.

100 ADETLİK SINIRLI ÜRETİM

15 Nisan 1923'te dünyanın en eski otomobil yarışlarından olan Targa Florio'nun 14. organizasyonunda başlayan Alfa Romeo tarihi, yoğun ve zorlu yarışlar pilotlar için zamanının en önemli dönüm noktalarından biriydi. Bu nedenle Alfa Romeo, Sicilya'daki yarışa çok önem verdi. 1923'te RL'nin özel bir versiyonunu geliştirirken, yetenekli pilotları bünyesine katarken dönemin önemli yarış pilotlarından Ugo Sivocci, Alfa Romeo RL'nin Corsa versiyonu ile zafere ulaştı. Alfa Romeo, bu zaferle birlikte dönemin en önemli otomobil üreticilerinden biri konumuna geldi.

Quadrifoglio logosu ilk kez Giulia Sprint GT Veloce ile bir binek otomobilde görünmüştü.