Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

Balıkesir Gönen'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 17:18
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı
Abone Ol google-news

Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre kaza, Gönen-Yenice Karayolu üzerinde Karasukabaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Raşit Güven (60) idaresindeki 10 AGJ 540 plakalı otomobil, İlker Çil (40) yönetimindeki 34 PN 1400 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonrası Raşit Güven (60) hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü İlker Çil (40) ise, yaralanarak olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Balıkesir çarpışma Gönen kafa kafaya karayolu kaza otomobil Soruşturma sürücü

İlgili Haberler

Son dakika... Haramidere TEM bağlantı yolunda 2 TIR çarpıştı: Ekipler sevk edildi!

Son dakika... Haramidere TEM bağlantı yolunda 2 TIR çarpıştı: Ekipler sevk edildi!
Cezaevi nakil aracı TIR ile çarpıştı: 6'sı asker 9 yaralı

Cezaevi nakil aracı TIR ile çarpıştı: 6'sı asker 9 yaralı
Otomobile çarpmamak için manevra yaptı, vinçle çarpıştı: 2 ölü

Otomobile çarpmamak için manevra yaptı, vinçle çarpıştı: 2 ölü

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler