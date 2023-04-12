Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı
Balıkesir Gönen'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Edinilen bilgiye göre kaza, Gönen-Yenice Karayolu üzerinde Karasukabaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Raşit Güven (60) idaresindeki 10 AGJ 540 plakalı otomobil, İlker Çil (40) yönetimindeki 34 PN 1400 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışma sonrası Raşit Güven (60) hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü İlker Çil (40) ise, yaralanarak olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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