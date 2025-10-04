Ali Babacan hesap yaptı ilk kez rakam verdi: Asgari Ücret en az 33 bin TL olmalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini soran gazeteciye canlı yayında hesap yaparak cevap verdi. "Geçmişten kalan hak, bu yılki enflasyon ve refah payını eklediğimizde en az yüzde 50 artış gerekiyor. Yani 22 bin liralık ücretin 33 bin lira seviyesine çıkması lazım" dedi.

Haberler.com stüdyosunda Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2026 yılı asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Açlık sınırının asgari ücreti geçtiğini rakamlarla ortaya koyan Ali Babacan, yapılması beklenen şeylerin belli olduğunu söyledi. Cep telefonunu çıkaran ve “Biz esnaflıktan geliyoruz” diyerek hesap yapmaya başlayan Babacan, “ Geçen seneden gasp edilen yüzde 15 hak var ona bu senenin enflasyonu da eklenmesi gerekir. Ne ediyor? Yüzde 45, birde refah payını ekleyince yüzde 50. Yani kabaca esnaf hesabı asgari ücretin en az 33 bin TL olması gerekir”

"YILLARDIR BÜYÜK BİR MAĞDURİYET YAŞANIYOR"

Eylül ayı enflasyonuna dair değerlendirmelerde bulunan Babacan, asgari ücret ve emekli maaşlarının TÜİK verileri baz alınarak artırıldığını hatırlatarak, "Gerçek enflasyon çok yüksekken vatandaşlarımızın maaşı düşük TÜİK enflasyonuna göre arttırılıyor. Yıllardır büyük bir mağduriyet yaşanıyor" dedi.

"DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR ŞEY YAPILMADI"

Geçen yıl ilk kez "beklenen enflasyon" kadar zam yapılmasını sert bir dille eleştiren Babacan, "2024 yılının enflasyonu yüzde 45 mertebelerinde. Peki 2025'in enflasyonunu kaç bekliyorsun? Yüzde 30. Geçen senenin sonunda dediler ki biz asgari ücreti yüzde 45 oranında değil yüzde 30 oranında artıracağız. Türkiye'de böyle bir şey daha önce yapılmamıştı. Bu insanların maaşı yüzde 45 erimişken, yüzde 45'i telafi etmek zorundasınız. Yok, biz yüzde 30 vereceğiz dediler. Bu çalmaktır. Asgari ücretin cebinden çalmaktır" şeklinde konuştu.