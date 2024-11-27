Alım gücü sürekli düşen emekçilerin, sendikal örgütlenme ve sözleşme mücadelesi sürüyor

Yayınlanma: 27.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.11.2024 - 04:00

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve emekçi lehine olmayan politikalar nedeniyle yaşam şartları her gün zorlaşan işçilerin sendikal mücadelesi her geçen gün çeşitlenerek büyüyor. Bu konuda dün de önemli gelişmeler oldu. Hem sendikal örgütlenme hem toplu iş sözleşmesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı:

BİRLEŞİK METAL-İŞ: Birleşik Metal-İş Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) bünyesindeki dört işyerinde toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinin MESS’in yetersiz zam ve yan haklar önerisi nedeniyle tıkandığını ileri sürerek dün Arıtaş Kriyojenik, GE Grid Solutions, Hitachi Energy ve Schneider Electric işyerleriyle ilgili görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlandığını duyurdu. Ayrıca Hitachi Energy’de grev kararı aldı.

Bu süreçte izlenecek eylem planıyla ilgili açıklama yapan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, iktidarın emekçininin hak ve çıkarlarına karşı hareket ettiğini vurgulayarak “Kısa bir süre önce MESS üyeliğinden ayrılan Green Transfo da dahil olmak üzere toplam 5 işletmeden yaklaşık 2 bin üyemiz toplu pazarlık sürecinde. Ücret zammı olarak ilk 6 aylık dönem için ortalamada yüzde 125 ücret artışı talep ettik. Sosyal haklarımızın çok düşük kalması nedeniyle çeşitli kalemlerde sosyal haklar belirledik. MESS ile yapılan bir dizi görüşme sonrası gelinen aşamada hiçbir teklifimiz kabul edilmezken kazanılmış haklarımızı geriye götüren ve esneklik içeren karşı maddeler teklif edildi. MESS’in ücret zammı teklifi, ücretlere önce yüzde 22 oranında zam yapılması ve ardından da seyyanen olarak saat ücretlerine 23 TL eklenmesidir. Sosyal haklarda ise birinci yıl için yüzde 60 oranında artış teklif edilmiştir. MESS, bu teklifiyle metal işçilerine açlık ve sefaleti reva görmektedir.”

YAPI YOL-İŞ: Adana’da, SASA Polyester’in “PTA” projesinde taşeron olarak görev yapan Gemont Endüstri’de çalışan işçilerin ücret alacaklarıyla ilgili başlattığı eylem ise yedi gündür sürüyor. Yapı Yol-İş Sendikası’nda örgütlü olan işçiler, bu yatırımın tamamlanması sonrası taşeron firma tarafından işten çıkarılmıştı. Gemont, daha önce yaptığı açıklamada işçi alacaklarını 15 Kasım’a yapacağını belirtmişti. Dün sendika tarafından yapılan açıklamada ise “Biz işçi sınıfının sendikası olacağız” denildi.

DEV SAĞLIK-İŞ: DİSK’e bağlı Devrimci Sağlık-İş Sendikası’nın işkolu barajı haksızlığına ilişkin mücadelesi sendika lehine sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan Temmuz 2024 işkolu istatistiklerinde Dev Sağlık-İş’in baraj altında kaldığı ilan edilmişti. Bunun üzerine sendika, üye sayısının Kamu Uygulama Merkezi’ndeki kayıtlarda düşük gösterdiği iddiasıyla 2 Ağustos’ta dava açtı. Ankara 4. İş Mahkemesi’nde dün görülen davada ise sendikanın yüzde 1’lik sendika barajını aştığına karar verildi. Adliye önünde açıklama yapan DİSK ve Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Mahkeme verdiği kararda sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda toplam işçi sayısının 738 bin kişi olduğunu, işkolumuzdaki baraj sayısının 7 bin 384 olduğunu ve sendikamızın üye sayısının da 7 bin 579 kişi olduğunu belirtti. Böylece sendikamız Devrimci Sağlık-İş, işkolunda toplu iş sözleşmesi yapma yeterliliğine sahip duruma gelmiştir” dedi.