Alkollü içki satışına düzenleme: Markaların kullanım alanları sınırlanıyor!

Yayınlanma: 09.10.2024 - 11:05

Güncelleme: 09.10.2024 - 11:44

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Açık Alkollü İçki Satış Belgesini Haiz İşyerlerinde Kullanılan Servis Amaçlı Materyallere İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile açık alkollü içki satış belgesine sahip işletmelerde, alkollü içki markaları, amblemleri ve logolarının bulunduğu servis amaçlı materyallerin kullanımına dair sınırlar belirlendi.

Buna göre, bu işletmelerde bulunan ve piyasaya arz ambalajı bozulan alkollü içkilerin tüketiciye servisinde kullanılan cam veya diğer malzemeden yapılmış bardak, kadeh, sürahi ya da karaf gibi servis kaplarında; alkollü içkilerin piyasaya arz ambalajının tüketim öncesinde bozulmasında kullanılan açacaklar ve tirbuşonlarda; alkollü içkilerin tüketiciye servisinde kullanılan tepsiler ve buz kovalarında; bira tipi alkollü içkinin servise hazır hale getirilerek servis kaplarına doldurulmasında kullanılan musluk düzeneklerinde; servis tezgahlarında bulundurulan alkollü içkilere özel paspaslarda ve alkollü içki karışımlarının hazırlanmasında kullanılan kap, ölçek ve çubuklarda alkollü içki marka, amblem veya logolarına yer verilebilecek.

Ancak bu materyaller, alkollü içki servisi ve tüketimi dışında herhangi bir amaçla kullanılamayacak.

LOGO DIŞINDA İÇKİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILAMAYACAK

Bu materyallerin üzerinde yalnızca piyasaya arzına izin verilmiş alkollü içkilerin orijinal arz ambalajında yer alan marka, amblem veya logolar kullanılabilecek. Ayrıca, servis materyallerinin üzerinde belirtilen nitelikteki marka, amblem veya logo dışında alkollü içkilere ilişkin herhangi bir ibare veya açıklamaya yer verilemeyecek.

Aykırı materyal kullanımı, teşvik edici içerik ve reklam mahiyetinde kabul edilerek idari para cezasına tabi tutulacak.

Tebliğ, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.