Bazı alkollü içki ürünlerine zam geldi

TBYD Başkanı Erol Dündar, bazı alkollü içkilere zam geldiğini duyurdu. Dündar zam haberini, "Mey grubu Premium ürün ve şarap grubuna zam geldi" sözleri ile duyurdu.

Bazı alkollü içki ürünlerine zam geldi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 18:18

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Mey İçki'nin Premium grubu ile şarap ürünlerine zam geldiğini duyurdu. 

Yeni fiyat listesini de paylaşan Dündar, zamlanan rakı ürünlerinin Yeni Rakı Ala, Yeni Rakı Giz, Yeni Rakı pus, Tekirdağ Göbek , Tekirdağ Öküzgözü Boğazkere (rezerve) ve Kulüp Rakı Delüks olduğunu söyledi.

Bugün (7 Ekim) itibari ile geçerli olacak yeni liste şu şekilde yer aldı:


Etiketler: #zam #içki #Rakı

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