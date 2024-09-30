Rakı, votka, viski, cin… Alkollü içkiye fahiş zam geliyor!
TBYD Başkanı Erol Dündar, ağır alkollü içki grubuna ekim ayının ilk haftasında yüzde 5 ila 15 aralığında zam geleceğini açıkladı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ağır alkol grubuna (rakı, votka, viski, cin, tekila) yönelik yeni bir zam geleceğini açıkladı.
Tele1’in aktardığına göre, Dündar, zammın yüzde 5 ila 15 oranında olacağını kaydetti.
Dündar, zamlı tarifelerin ekim ayının ilk haftası itibarıyla geçerli olmasını beklediğini söyledi.
BİRA GRUBUNA ZAM BEKLENTİSİ YOK
Biraya yönelik henüz zam beklentisinin olmadığını belirten Dündar, firmaların fiyatları yılbaşından sonra güncelleyebileceğini bildirdi.
SON ZAM TEMMUZ’DA GELMİŞTİ
Öte yandan ağır alkollü içki grubuna yönelik yüzde 20-25 civarındaki son zam, 6 Temmuz’dan itibaren uygulanmıştı.
Etiketler: #Erol Dündar #alkollü içki #zam
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