Alman basını NZZ: Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana en kötü ekonomik krizini yaşıyor

Yayınlanma: 13.05.2023 - 12:53

Güncelleme: 13.05.2023 - 12:56

Türkiye'de yarın gerçekleşecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri merakla beklenirken, İsviçre merkezli Alman gazetesi Neue Zürcher Zeitung (NZZ) "Türkiye Cumhuriyeti 100 yıl önceki kuruluşundan bu yana en kötü ekonomik krizini yaşıyor" başlıklı bir haber yayınladı.

NZZ, yaptığı haberde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın da görüşlerine yer verdi.

Türkiye'deki yüksek enflasyona dikkat çekilen haberde, "Bugün 200 lira 10 doların biraz altında bir değere denk geliyor. Haftalık büyük bir alışverişe çıkan bir aile, bu paralardan bir deste hazırlayacaktır. On yıl önce yeni bir araba almak için harcanması gereken lira miktarı şimdi sadece daha iyi bir telefon için yeterli" ifadeleri yer aldı.

"EN ÖNEMLİ GÜNDELİK MESELE ZAYIF EKONOMİ YÖNETİMİ"

Türkiye'deki "zayıf ekonomi yönetiminin pek çok insan için en önemli gündelik mesele" olduğu vurgulanan haberde, "Erdoğan'ın iktidarının ilk yılları toplumun geniş kesimleri için istikrarlı bir refah artışıyla birlikte geçti. Bu yükselişin meyvelerinin giderek korkunç bir enflasyon tarafından yeniyor olması, Erdoğan'ın kariyerinde ilk kez Pazar günkü seçimlerde yeniden seçilmek için titremesinin ana nedenidir" denildi.

Bilge Yılmaz, "Kurumlarımızı güçlendirmemiz ve onları (ekonomi yetkilileri) siyasi müdahalelerden korumamız gerekiyor" dedi.

"Hükümetin yapay olarak düşük faiz oranlarında ısrar ettiği ve bankaların da bu nedenle kredi vermekte zorlandığı için pek çok şirketin şu anda borç para alamadığı" belirtilen haberde Yılmaz, "Çok gevşek bir para politikamız yok, hiç para politikamız yok. Piyasa basitçe işlemiyor" ifadelerini kullandı.

"ATILACAK ADIMLARIN SIRASI ÇOK ÖNEMLİ"

Haberde, "Bu durum, yabancı para alımının yapay olarak engellendiği döviz işlemlerinde de görülebilir. Yeni bir hükümet bu manipülasyonlara son verecektir. Ancak bu aynı zamanda kısa vadede dolara olan talebin hızla artacağı anlamına geliyor" denildi.

Yılmaz, "Tedbirlerin sırası çok önemli. Bu, Mikado'yu oynamak gibi bir şey; diğerlerini bozmadan kaldırılabilecek sopayı bulmalısınız" diyen Yılmaz, tasarruf hesaplarına atıfta bulundu.

Yılmaz, iktidara gelmeleri halinde "Tüm tasarruf sahiplerinin paralarını aynı anda çekmelerini ve değiştirmek istemelerini önlemek zorundayız. Bu yüzden programı uzatacağız ama yeni mevduat kabul etmeyeceğiz. Bu bize her halükarda çok pahalıya mal olacak" diye ekledi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ EN KÖTÜ EKONOMİK KRİZİNİ YAŞIYOR"

Yılmaz, "Erdoğan böyle devam ederse, Türkiye sonbaharda tüm ithalatını ödeyemeyecek. Türkiye Cumhuriyeti 100 yıl önceki kuruluşundan bu yana en kötü ekonomik krizini yaşıyor" diye konuştu.

Yılmaz, muhalefetin iktidara gelmesi halinde "ilk on iki ay içinde 100 milyar dolarlık yabancı portföy yatırımının gerçekçi bir hedef" olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin potansiyeli, özellikle diğer gelişmekte olan piyasalara kıyasla çok büyük. Küresel tedarik zincirlerinin risklerini azaltmaya yönelik eğilim bize uygun. Ancak öncelikle bize yeniden güvenilmesi gerekiyor" dedi.

Seçimlerden sonra "liranın değer kaybetmesinin kaçınılmaz göründüğü" belirtilen haberde, "Enflasyonun da seçim hediyeleri nedeniyle yeniden yükselmesi muhtemel. Pazartesi günü Erdoğan, 700 bin düşük gelirli devlet çalışanına yüzde 45 zam yapılacağını açıkladı" denildi.