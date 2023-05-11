Özgür Demirtaş'tan Tansu Çiller'e: Tarihin en büyük ikinci ekonomik krizini çıkarmanıza rağmen Türkiye elden gitmedi
Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in "Erdoğan giderse devlet biter" ifadelerine ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan tepki geldi. Çiller döneminde yaşanan ekonomik bunalıma dikkat çeken Demirtaş, "Sizin tarihin en büyük ikinci ekonomik krizini çıkarmanıza rağmen Türkiye elden gitmedi. Gitmez" dedi.
Türkiye'de en büyük krizin yaşandığı dönemde başbakanlık koltuğunda oturan Tansu Çiller'in "Erdoğan giderse devlet biter" sözlerine tepki ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi.
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Çiller'in ifadelerinin Türkiye'ye hakaret olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Demirtaş, 'düşük faiz' politikası nedeniyle yaşanan ekonomik bunalıma atıfta bulunarak "Sizin tarihin en büyük ikinci ekonomik krizini çıkarmanıza rağmen Türkiye elden gitmedi. Gitmez" diyerek tepkisini dile getirdi.
Bu sözler Türkiye’ye hakarettir.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) May 11, 2023
Biz o kadar ACİZ miyiz de bir kişi olmazsa yok oluyoruz?
Merak etmeyin Hanımefendi, Türkiye güçlüdür. Sizin gelmenize rağmen Türkiye elden gitmedi. Sizin tarihin en büyük İKİNCİ Ekonomik Krizini çıkarmanıza rağmen Türkiye elden gitmedi. Gitmez. https://t.co/azmP3dLeiE
Demirtaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Bu sözler Türkiye’ye hakarettir. Biz o kadar ACİZ miyiz de bir kişi olmazsa yok oluyoruz? Merak etmeyin Hanımefendi, Türkiye güçlüdür. Sizin gelmenize rağmen Türkiye elden gitmedi. Sizin tarihin en büyük İKİNCİ Ekonomik Krizini çıkarmanıza rağmen Türkiye elden gitmedi. Gitmez."
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