Alman ekonomisi resesyon tehlikesiyle karşı karşıya: Bundesbank başkanı uyardı
Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, ülke ekonomisinin 2024'te hafif bir resesyon yaşama ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Nagel, ABD'deki seçimlerin Avrupa büyümesine ek riskler getirdiğine dikkat çekerek, Almanya'nın bu yıl da daralma yaşayabileceğini öngördü. Ekonomideki belirsizliklerin, iç ve dış talebi olumsuz etkilediğini ifade etti.
Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Almanya'nın bu yıl da ekonomik daralma yaşayabileceğini öngördü. Nagel, bir podcast yayınında yaptığı açıklamada, ABD'de kasım ayında yapılacak seçimlerin Avrupa'nın ekonomik büyümesi üzerinde ek riskler oluşturduğunu ifade etti. Ekonomi Bakanlığı'nın tahminlerine atıfta bulunarak, "Bu yılın ikinci yarısında ekonomi zayıf bir performans sergileyebilir ve 2024'te hafif bir resesyon ihtimali göz ardı edilemez" dedi.
KORUMA ÖNLEMLERİ ENDİŞELERİ ARTIRIYOR
Nagel, Donald Trump'ın ABD'de yeniden başkan olması durumunda daha fazla korumacılık ve ticaret kısıtlamalarının gündeme geleceği konusundaki endişelerini dile getirerek, bunun küresel ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkiler yaratacağına ve Avrupa'yı zor durumda bırakacağına dikkat çekti.
G7 ÜLKELERİ ARASINDA TEK DARALAN EKONOMİ
Almanya, 2023'te G7 ülkeleri arasında tek daralan ekonomi olarak dikkat çekti. Bundesbank, haziran ayında ekonominin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörmüştü; ancak geçen ay, ekonominin 3. çeyrekte duraksadığı veya daralmış olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
BELİRSİZLİKLER TÜKETİMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
Nagel, "Bundesbank Başkanı da her zaman haklı olmayabilir ve gelişmeleri 'ümit verici' yorumlayabilir" dedi. Yılın ikinci çeyreğinde zayıf iç ve dış talep ile ekonomik belirsizliklerin ön plana çıktığını belirten Nagel, bu durumun beklenenden daha olumsuz bir gelişme olduğunu ifade etti. Reel ücret artışlarına rağmen belirsizliklerin tüketimin toparlanmamasındaki en önemli faktör olduğuna dikkat çekerek bireyler ve şirketlerin tedirgin olduğunu vurguladı.
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