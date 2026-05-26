Alman ekonomisinde 'çifte kriz': Karamsarlık Covid-19 dönemi seviyelerinde

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), ülkedeki yapısal sorunlar ve jeopolitik krizlerin baskısıyla Almanya ekonomisi için 2026 yılı büyüme beklentisini yüzde 1’den yüzde 0,3’e düşürdü. Bu oran, yüzde 0,5 büyüme bekleyen federal hükümetten daha karamsar bir tabloya işaret ediyor.

İHRACAT BEKLENTİLERİNDE DÜŞÜŞ

DIHK'nin 23 bin şirketin katılımıyla düzenlediği ankete göre, Alman firmalarının mevcut duruma yönelik değerlendirmeleri Covid-19 salgını dönemindeki negatif seviyelere geriledi. Şirketlerin yüzde 33’ü gelecek 12 ayda işlerin kötüleşmesini beklerken, yüzde 70'i en büyük ticari risk olarak enerji ve ham madde fiyatlarını gösterdi. Sanayi sektöründeki ihracat beklenti endeksi de eksi 10 puana düştü.

DIHK Genel Müdürü Helena Melnikov, yaşanan durumu hem yapısal sorunların hem de Orta Doğu'daki savaşın sonuçlarının birleştiği "çifte kriz" olarak nitelendirdi. Melnikov, şirketlerin yüksek iş gücü, enerji maliyetleri ve ağır bürokrasi altında ezildiğini, krizlere karşı rezerv kalmadığı için "sermayeden yenildiğini" belirterek, hükümetin kritik kararları ertelemesini eleştirdi.

ENERJİ FİYATLARI ETKİLİ OLUYOR

Çin'in yoğun rekabeti ve enerji fiyatları nedeniyle ihracata dayalı modelini sürdürmekte zorlanan Almanya için diğer kurumlar da benzer beklentilere sahip. Ekonomi Bakanlığı ve Bundesbank ikinci çeyrekte yavaşlama öngörürken, Avrupa Komisyonu büyüme tahminini yüzde 0,6’ya çekti. Alman ekonomisi, geçen yıl da sadece yüzde 0,2'lik bir büyüme kaydedebilmişti.