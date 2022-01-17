Alman ekonomisine Biontech dopingi

17 Ocak 2022 Pazartesi, 12:11

Koronavirüse karşı ABD'li Pfizer şirketiyle birlikte geliştirdiği aşı sayesinde milyarlarca euroluk ciro yapan Alman Biontech şirketi Alman ekonomisine de ivme kazandırdı.

Türk asıllı Alman araştırmacılar Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin Alman ekonomisine yaptığı katkıyı kaleme alan gazetemiz yazarı Orhan Bursalı, ''2021 yılında Alman Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) yüzde 2.7 büyüdü. Bu büyümeye mRNA aşısının payı veya katkısı 0.5 gibi muazzam bir oran. BioNTech etkisi olmadan büyüme yüzde 2.2’de kalırdı. Yetkililer, tek bir Alman şirketinin şimdiye kadar büyümeye bu kadar güçlü katkı sağladığını hiç hatırlamadıklarını söylüyor. BioNTech, GSYİH’deki artışa da beşte bir oranında katkı sağladı. Federal İstatistik Dairesi yetkilisi Michael Kuhn, 'Etki dikkat çekici nitelikte' diyor'' ifadelerine yer verdi.

''İŞTE BİLİMİN GÜCÜ''

''Bilgi, bilim, araştırma büyük bir güçtür'' diyen Bursalı, ''Bir bilim ve araştırma ülkesi iseniz, yaptığınız yatırımlar topluma ekonomiye ülkeye, görünür veya görünmez büyük katkılarla geri döner. Bazen de işte böyle milli gelirinizi bir çırpıda 0.5 artırıcı etki yaratır! Sadece tek bir aşıdan bahsetmiyoruz. Dev ilaç şirketlerinin, makine üreticilerinin, dijital dünya üreticilerinin, durmadan yapılan ve ekonomiye girdi olan yeni buluşların, bir Google’ın, bir Facebook’un, bir Apple ve daha binlercesinin kendi ülkelerine kazandırdıklarının hesabını oturup birileri yapar mı?'' diye sordu.

''AKP ÜLKENİN KAYIP ZAMAN TARİHİNİ OLUŞTURUYOR''

Yazısının devamında Bursalı, ''20 yılıdır ülkeyi yönetin ve sonunda iflas noktasına getiren bir iktidarın özellikle üniversite, bilim, yetkinlik politikalarının ülkeye ve geleceğine neler kaybettirmekte olduğunun da hesabını birileri yapmalı. Zenginlik, otoyol, tünel, köprü yapmak değildir. Bunlar üretici güçler değil tüketici güçlerdir. Bir de iktidarda kalmanın göz boyayıcı güçleri! Bu alanlara yapılan yatırımın yüzde 25’ini bilimin, teknolojinin, ekonominin değiştirici, dönüştürücü güçlerine harcasaydınız, bugün Türkiye başka bir güç olurdu 20 yılda. AKP bu açıdan ülkenin kayıp zaman tarihini oluşturuyor. Hem bilim insanları için tersine beyin göçü çağrısı yapacaksınız hem de üniversiteleri yeteneksiz kısır yöneticilerinize teslim edeceksiniz ve bilim güçlerimizi dağıtacaksınız. Yarattığınız ülke atmosferi ve koşulları, bu ülkede yeteneklerin gelecek arayışlarının dibine darı ekti'' diye belirtti.

Orhan Bursalı'nın yazısının tamamı için tıklayınız: