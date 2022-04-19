Alman Federal Mali Denetleme Kurumu, Ziraat Bankası'nın Almanya birimini denetlemeye aldı
Alman Federal Mali Denetleme Kurumu (BaFin), Ziraat Bankası'nın Almanya biriminin kara para aklamaya karşı yasalara uyması da dahil olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için temsilci atadığını açıkladı.
BaFin, Frankfurt merkezli Ziraat Bank International AG'nin faaliyetlerinin Alman Kara Para Aklama Yasası'na uygunluğunu sağlamak için verdiği talimata uymaması üzerine temsilci atadıklarını açıkladı.
Ziraat Bankası ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
Geçen sene Temmuz'da Reuters'ta yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, BaFin, Ziraat Bankası'nın Almanya birimi ile, bankanın geçmiş dönem bazı kredi işlemleri ve bankanın bilançosundaki bazı rasyolardaki uyumsuzluklar nedeniyle görüşmeler yürütüyordu.
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