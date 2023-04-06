Alman KfW’den Kalkınma Bankası'na 100 milyon Euro kredi
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Alman Kalkınma Bankası KfW'den 100 milyon Euro kredi ve Alman hükümetinden 10 milyon Euro hibe finansmanı sağladı.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası iklim finansmanı için Alman Kalkınma Bankası KfW’den 100 milyon Euro kredi sağladığını duyurdu.
Banka Alman Hükümeti tarafından karşılanan 10 milyon Euro hibe finansmanı sağlamak üzere de anlaşma imzalandığını açıkladı.
Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ilgili anlaşmaların imzalandığı ifade edildi.
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