'Düşük faizli kredi' ilanıyla dolandırıcılık: 2 tutuklama
İstanbul'da internetten "düşük faizli kredi" ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden "düşük faizli kredi başvurusu için tıklayınız" şeklindeki sahte ilanlarla vatandaşların dolandırılması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde sahte ilana başvuru yapan vatandaşları arayıp "krediniz onaylandı" gibi söylemlerde bulunularak kişisel bilgilerinin toplandığını tespit eden ekipler, bu yöntemle mağdurların şifre bilgilerinin öğrenildiğini, banka hesaplarındaki varlıklarının boşaltıldığını ayrıca kişisel bilgiler kullanılarak krediler çekildiğini belirledi.
Çalışmaların tamamlanmasın ardından Çekmeköy'de bulunan bir sitede çağrı merkezi ve ofis olarak kullanılan 2 adresi belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.
368 BİN 911 LİRALIK VURGUN
Ele geçirilen dijital materyal üzerinde yapılan incelemede, çok sayıda yurttaşa ait kişisel bilgilerin bulunduğu anlaşılırken toplam mağduriyetin ise 368 bin 911 lira olduğu tespit edildi.
Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.
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