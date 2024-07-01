Almanya 5,5 ayda 7,48 milyar euroluk silah ihracatına onay verdi

Yayınlanma: 01.07.2024 - 00:47

Güncelleme: 01.07.2024 - 00:48

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) partisinin soru önergesine yanıt veren hükümet, 1 Ocak-18 Haziran arasında 7,48 milyar euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıkladı. Bu rakam 2023'ün ilk yarısıyla karşılaştırıldığında yüzde 30'luk artışa işaret ediyor.

İhracat onayının yaklaşık yüzde 65'inin yani 4,88 milyar avroluk kısmının Almanya'nın Rusya'ya karşı desteklediği Ukrayna'ya yönelik olduğu belirtildi. Ukrayna'dan sonra en fazla silah ihracatı onayı alan ülkelerin Suudi Arabistan, Singapur, Hindistan ve Katar olduğu ifade edildi.

Alman hükümeti 2023'te yurt dışına yaklaşık 12,2 milyar euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay vermişti.