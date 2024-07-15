Almanya, AB ülkelerinin mali kurallara uymasını istiyor

Yayınlanma: 15.07.2024 - 17:56

Güncelleme: 15.07.2024 - 17:56

Lindner, Euro para birimini kullanan AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'deki Euro Grubu toplantısı girişinde açıklamalarda bulundu.

Kamu borcunun sürdürülebilirliğini korumanın ortak menfaatleri olduğunu söyleyen Lindner, "AB üyesi her ülkenin mali kurallarımıza uymasını bekliyorum" diye konuştu.

Fransa'da gelecekte kurulacak bütün hükümetlerin AB mali kurallarına uyması gerekeceğini belirten Lindner, AB ülkelerinin kamu borcunu artırmaktan kaçınması ve sermaye piyasaları birliğine odaklanılması gerektiğini kaydetti.

Euro Grubu Başkanı Paschal Donohoe de "Yüksek enflasyon ve salgın sonrasında borçlanmayı nasıl azaltmaya devam edebileceğimizi ele alacağız" ifadelerini kullandı.

Euro Bölgesi'nde 2025 yılı için uygun bütçe politikasının ne olduğu konusunu da görüşeceklerini aktaran Donohoe, Tek Pazarın geleceği ve AB'nin rekabetçiliği hakkında görüşlerini paylaşacaklarını, toplantıda Bulgaristan'ın Euro Bölgesi'ne katılım sürecinde hangi aşamada olduğunu da değerlendireceklerini dile getirdi.

AB mali kuralları, üye ülkelerin kamu açık ve borçlarını sınırlandırıyor. Normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'nin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının GSYH'nin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. Ancak AB ülkelerinin önemli bir kısmı mali kurallara uymuyor.

Mali kurallara uymayan ülkeler disiplin sürecinin sonunda para cezasına çarptırılabiliyor. Ancak AB üyesi ülkeler, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle söz konusu kuralları askıya alma kararı almış, bu uygulama, Rusya-Ukrayna Savaşı ve yaşanan enerji ve enflasyon kriziyle de devam etmişti.

Özellikle Fransa'nın mali kurallara uymaması ve ülkenin bütçe açığını düşürmemesi dikkati çekiyor. Fransa'nın bütçe açığı yüzde 5,5, seviyelerinde seyrediyor.