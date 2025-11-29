Almanya'da yıllık enflasyon değişmedi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre ekimde yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, kasımda artış beklentilerinin aksine değişmedi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda yüzde 0,2 geriledi. Piyasalarda beklenti yıllık enflasyonun kasımda yüzde 2,4’e çıkması yönündeydi.

Avrupa Birliği (AB) uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşerken yıllık bazda yüzde 2,3’ten 2,6’ya yükseldi. AB uyumlu enflasyonun 9 ayın en yüksek seviyesine çıkması dikkati çekti.

Gıda fiyatları kasımda bir yıl öncesine göre yüzde 1,2 artarken enerji ürünlerinde yüzde 0,1 düşüş kaydedildi. Hizmet enflasyonu kasımda yüzde 3,5 oldu.

Almanya'da genellikle "çekirdek enflasyon" olarak adlandırılan enerji ve gıda hariç yıllık enflasyon oranı kasımda yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Ekimde çekirdek enflasyon yüzde 2,8 olarak tespit edilmişti.

ECB'NİN FAİZ İNDİRİMİ

Almanya'da yıllık enflasyonun kasımda ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine yakın kalması dikkati çekti.

Öte yandan, ECB, Euro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz, eylül ve ekim aylarında indirimlere ara vermişti.

ECB'nin 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında olacak. Bankanın bu toplantıda faizleri sabit tutması bekleniyor.

Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon ekimde 2,1'e gerilemişti. ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.