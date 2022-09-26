Almanya elektrikte fiyat sınırını uygulamaya koyacak
Avrupa Birliği'nin (AB) üye ülkelerin tamamında uygulanacak bir fiyat sınırı üzerinde anlaşmaya varamaması halinde Almanya bu sonbaharda ulusal elektrik fiyat sınırını uygulamaya koyacak.
Wall Street Journal'ın Alman hükümetinden yetkililere dayandırdığı haberine göre, Almanya'da bir ulusal elektrik fiyatı sınırı üzerinde çalışıyor. Verilen bilgilere göre; Avrupa Birliği'nin (AB) üye ülkelerin tamamında uygulanacak bir fiyat sınırı üzerinde anlaşmaya varamaması halinde Almanya bu sonbaharda ulusal elektrik fiyat sınırını uygulamaya koyacak.
Alman otomotiv sektöründe her 10 şirketten biri yüksek enerji maliyetleri nedeniyle üretimi kısmış durumda ve geri kalan şirketlerin üçte biri de aynısını yapmayı değerlendiriyorlar.
Detsche Bank, yüksek enerji fiyatlarınını yol açacağı üretim kayıpları nedeniyle Alman ekonomnisinin gelecek yıl yüzde 3,5 daralabileceğini savunuyor.
AB Komisyonu bu ay başında sunduğu öneride doğal gaz dışındaki kaynaklardan üretien elektrik için fiyatın 180 euro/MW olarak sınırlanmasını istemişti.
AB Enerji bakanları bu öneriyi ve diğer önerileri tartışmak için Cuma günü olaganüstü bir toplantı yapacaklar.
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