Almanya'da enflasyon beklentisi yükseldi

12 Eylül 2022 Pazartesi, 11:37

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından ifo Enstitüsü, Ülke ekonomisi için GSYH büyüme tahminlerini düşürürken, enflasyon tahminlerini yükseltti. ifo'nun "2022 Sonbahar Beklentileri" raporuna göre; bu yıl için GSYH beklentisi yüzde 2,5'ten yüzde 1,6'ya çekilirken, 2023 yılı beklentisi 4 puan aşağı çekilerek yüzde 3,7'den yüzde -0,3'e indirildi. Ifo, 2024 yılında ise yeniden büyümeye dönüleceğini ve bunun yüzde 1,8 olacağını tahmin etti.

Ifo Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershäuser, "Bir kış durgunluğuna giriyoruz" dedi.

ifo, bu yıl için tüketici fiyatları tahminini yüzde 6,8'den yüzde 8,1'e yükseltirken, 2023 tahminini keskin bir şekilde 6 puan artırarak yüzde 3,3'ten yüzde 9,3'e çıkardı.

Wollmershäuser, "Bunlar, bu kadar kısa bir süre içinde alışılmadık derecede büyük değişiklikler" şeklinde görüş belirtti.

Enerji tedarikçilerinin, özellikle 2023'ün başında, yüksek satın alma maliyetleri ışığında elektrik ve gaz fiyatlarını önemli ölçüde ayarlayacakları tahmininde bulunan ifo, bunun enflasyon oranını ilk çeyrekte yüzde 11'lere kadar yukarı iteceğini düşünüyor.

ifo, "Sonuç olarak, reel hane gelirleri keskin bir şekilde düşecek ve satın alma gücü gözle görülür şekilde azalacaktır. Hükümetin üçüncü yardım paketinin bu düşüşü bir şekilde telafi etmesi muhtemel, ancak bu dengelemenin çok gerisinde kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ifo, bu olumsuzlukların işgücü piyasasını çok kötü etkilemesini beklemiyor. Ancak yine de bu yıl için işsizlik oranı beklentisi yüzde 5,0'ten yüzde 5,3'e, gelecek yıl için yüzde 5,0'ten yüzde 5,4'e çekildi. 2024 yılında ise oranın yüzde 5,1'e gerileyeceği tahmin edildi.