Almanya'da enflasyon tüm zamanların en yüksek seviyesinde

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:57

Almanya'da enflasyon tüm zamanların zirvesine çıktı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde enflasyon Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8.7'e yükseldi. Bloomberg HT'de yer alan habere göre ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 8.1 artış olmasıydı.

Enerji ve gıda maliyetlerindeki artış enflasyonu tetikledi.

Enflasyon verisi kritik AMB kararının 10 gün öncesinde geldi. AMB yetkililerinin geniş ölçekli varlık alım programının sona erdiğini açıklaması ve 10 yıldan uzun süre sonra Temmuz'da ilk faiz artışı için sinyal vermesi bekleniyor.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner fiyat artışlarına karşı mücadelenin birinci öncelikleri olduğunu belirtmişti. Bir basın toplantısında konuşan Lindner "Enflasyon en büyük ekonomik risk. Ekonomik krizle sonuçlanmaması için enflasyonla mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

AMB BENZER ENDİŞELERE SAHİP

AMB yetkilileri başta Başkan Lagarde olmak üzere benzer endişelerini dile getirmişti.

AMB'nin Haziran toplantısında yeni ekonomik projeksiyonlar da açıklanacak. 2023 ve 2024 yılı için enflasyon projeksiyonlarının yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalması bekleniyor.

Euro bölgesi enflasyon verisi ise yarın açıklanacak.



Bugün erken saatlerde açıklanan İspanya enflasyon verisi de yüzde 8.5 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşerek yeni rekor kırdı.