Belçika'da enflasyon yüzde 8,97 ile 40 yılın zirvesinde

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin mayıs ayı enflasyon verilerini yayımladı. Belçika'da enflasyon, mayısta yüzde 8,97 ile 1982 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

AA
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:04
Belçika'da enflasyon yüzde 8,97 ile 40 yılın zirvesinde
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Statbel'in verilere göre, Belçika'da nisan ayında yüzde 8,31 olan enflasyon, mayısta yüzde 8,97'ye çıktı. Böylece ülkede enflasyon, Ağustos 1982'den bu yanan ölçülen en yüksek seviyeyi gördü.

Belçika'da en son 40 yıl önce enflasyon yüzde 9,02 seviyesinde ölçülmüştü.

Ülkede, çekirdek enflasyon ise mayısta yüzde 4,43'e yükseldi.

YÜKSELİŞİN ANA NEDENİ ENERJİ

Mayıs ayında en önemli fiyat artışları akaryakıt, elektrik, kira, kalorifer yakıtı, restoran, kafe, süt, peynir, yumurta, otomobil, alkollü içecekler, seyahat, balık ve deniz ürünlerinde gerçekleşti.

Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Enerjideki fiyat artıış yüzde 56,8'i buldu. Enerji ürünlerinin mayıs ayı enflasyonuna katkısı yüzde 4,8 düzeyinde gerçekleşti.

Belçika'da mayıs ayında 1 yıl öncesine kıyasla elektrik fiyatları yüzde 54,44, doğal gaz fiyatları yüzde 130,6 ve kalorifer yakıtı fiyatları yüzde 61,22 arttı.


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