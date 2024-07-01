Almanya'da enflasyon yeniden geriledi
Almanya'da yıllık enflasyon, haziranda beklentilerin üzerinde gerileyerek yüzde 2,2 oldu.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), tüketici ürünleri fiyat artışlarına ilişkin haziran ayı öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, Almanya'da mayısta yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,2'ye geriledi.
Böylece, Almanya'da yıllık enflasyon oranı 2022 sonbaharındaki zirvesinden bu yana 6 puandan fazla düştü.
Piyasalardaki beklenti enflasyonun haziranda yüzde 2,3'e inmesi yönündeydi.
Enflasyon oranı mart ve nisan aylarında yüzde 2,2 ile yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine ulaştıktan sonra mayısta bu yıl ilk kez yükselmişti.
Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda ise 0,1 artış gösterdi.
AB uyumlu TÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 yükseldi. AB uyumlu TÜFE mayısta yıllık yüzde 2,8 olarak kayıtlara geçmişti.
Ülkede gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise haziranda yüzde 3'ten yüzde 2,9'a geriledi.
Bu arada, ülkede geçen yıl enflasyonda en büyük belirleyici olan gıda ürünlerinde fiyatlar haziranda bir yıl öncesine göre yüzde 1,1 artarken, enerji ürünleri yüzde 2,1 düşüş gösterdi.
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