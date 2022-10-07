Almanya'da gaz tüketimi arttı

07 Ekim 2022 Cuma, 07:00

Almanya enerji piyasası düzenleyici kurumundan (Bundesnetzagentur-BNetzA) yapılan açıklamada, hanelerin ve küçük şirketlerin gaz tüketiminin arttığı belirtildi. Buna göre bu yılın 39'uncu haftasında 2018-2021 yıllarının aynı dönemindeki ortalama tüketim seviyesine kıyasla yüzde 10'luk bir artış olduğu belirtildi.

Açıklamada, büyük şirketlerin geçen hafta az da olsa gaz kullanımında tasarruf yaptıkları ifade edildi.

Haneler ve küçük şirketler gaz tüketiminin yüzde 40'ını oluştururken, büyük sanayi şirketleri ise ülkenin gaz tüketiminin 60'ını gerçekleştiriyor.

Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller geçen hafta gaz tüketiminin çok fazla arttığını belirterek, Alman haneleri, ticaret ve sanayi sektörlerinde gaz kullanımında en az yüzde 20 tasarruf sağlanamazsa ülkenin bu kış bir gaz kriziyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmuştu.