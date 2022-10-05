Almanya'dan Yunanistan'a destek: Türkiye-Libya MEB Sınırlandırma Anlaşması yasa dışı
Almanya, Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşmasının "uluslararası hukuka uygun olmadığını" öne sürdü.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulundu.
Yunan devlet televizyonu ERT'nin sorusunu yanıtlayan Christofer Burger, geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon mutabakatının ve 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması'nın "uluslararası hukuka uygun olmadığını" ileri sürdü.
Burger, "İki ülkenin, üçüncü ülkelerin aleyhine anlaşma yapması uluslararası hukuka göre uygun değil" dedi.
Burger, Türkiye ve Libya'yı kastederek, "İki devletin, Yunanistan aleyhine bir anlaşma yapması halinde Yunanistan bu anlaşmaya bağlı değildir. Anlaşmanın yasal bir etkisi yoktur" ifadelerini kullandı.
Burger ayrıca, bunun "uluslararası hukukun temel bir ilkesi" olduğunu belirterek, "İki devletin üçüncü bir devlet pahasına böyle bir anlaşma yapması mümkün değildir" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, günübirlik resmi ziyaret için Libya'nın başkenti Trablus'a gelmişti.
Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıklayan Çavuşoğlu, "Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız" dedi.
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