Almanya’da üretici enflasyonunda rekor
Almanya'da üretici enflasyonu aylık yüzde 5.3, yıllık yüzde 37.2 ile rekor kırdı.
Almanya’da üretici fiyatları Ukrayna’daki savaşın enerji fiyatlarının ciddi biçimde artmasına neden olmasıyla temmuzda hem yıllık hem aylık bazda verinin hesaplanmaya başlamasından bu yana en büyük artışı kaydetti.
Almanya’nın federal istatistik kurumu üretici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 37.2, aylık bazda ise yüzde 5.3 artış kaydettiğini açıkladı.
Kurumdan yapılan açıklamada geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla enerji fiyatlarının toplamda yüzde 105, doğalgaz fiyatlarının yüzde 163,8, elektrik fiyatlarının ise yüzde 125.4 artış kaydettiği belirtildi.
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