Almanya’dan doğalgaza KDV indirimi

18 Ağustos 2022 Perşembe, 16:08

Almanya artan enerji maliyetletlerinden etkilenen hane halkı ve şirketlerin yükünü hafifletmek için doğalgazdaki katma değer vergisini geçici olarak yüzde 19'dan yüzde 7'ye indirecek.

Bloomberg'in haberine göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün gazetecilere verdiği kısa demeçte söz konusu hamleyi duyurdu ve tedarikçilerin KDV indirimini tüketicilere yansıtmasını beklediklerini söyledi.

1 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Düşük KDV oranı 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak ve Mart 2024'ün sonunda geçerliliğini yitirecek.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi bu ay doğalgaza yeni bir vergi uygulaması da getirmişti. KDV indirimi gibi 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek ve Mart 2024'te sona erecek yeni doğalgaz vergisi 1000 metreküp başına 25,5 Euro olarak belirlenmişti. Söz konusu vergi hem üretim sürecinde doğalgaz kullanan kurumsal müşteriler hem de hane halkı için enerji faturalarını artıracak.

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın açıklamasına göre yeni vergiden elde edilen gelir halihazırda 34 milyar Euro ödenek talep eden doğalgaz ithalatçılarının maliyetlerini dengelemek için kullanılacak.

Almanya'nın enerji devi Uniper SE dün yılın ilk yarısı için 12 milyar Euro'dan fazla zarar bildirdi.

‘TÜKETİCİLERİN MALİYET YÜKÜNÜ AZALTACAK'

Scholz, KDV indirimi adımıyla tüketicilerin yükünü, doğalgaz vergisinin yarattığı baskıdan çok daha fazla azalttıklarını söyledi. Almanya Başbakanı indirimli KDV oranının doğalgaz vergisi tahsil edildiği sürece geçerli olacağını belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Avrupa büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya. Hem Scholz hem de Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i enerjiyi Avrupa'ya karşı bir silah olarak kullanmakla suçluyor.

Habeck, Kremlin'i fiyatların yükselmesine neden olan “yapay bir kıtlık” yaratmakla itham ediyor.

Bununla birlikte Alman hükümetinin doğalgazdaki KDV oranını düşürme kararının Avrupa Birliği kurallarına uyması gerekiyor.