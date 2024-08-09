Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,3 oldu
Almanya'da yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 2,3 olarak belirlendi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), temmuz ayı enflasyon verilerini yayımladı.
Verilere göre, ülkede haziranda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,3'e yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,3 arttı.
Piyasa beklentileri, temmuzda yıllık enflasyonun yüzde 2,3, aylık enflasyonun yüzde 0,3 seviyesinde olacağı yönündeydi.
Açıklanan verilerin piyasa beklentileriyle aynı seviyede gelmesi dikkati çekti.
AB UYUMLU TÜFE 2,6 OLDU
Almanya'da AB uyumlu TÜFE ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,6 oldu.
Temmuzda enerji ürünleri fiyatları yıllık bazda yüzde 1,7 düşerken, gıda fiyatları yüzde 1,3 yükseldi. Hizmet fiyatlarında ise yıllık bazda yüzde 3,9 artış yaşandı.
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