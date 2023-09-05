Almanya'nın ihracatı küresel ekonomideki durgunlukla geriliyor

Yayınlanma: 05.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 05.09.2023 - 07:00

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya'nın temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 düşüş beklentisine karşın yüzde 0,9 azalarak 130,4 milyar Euro oldu.

Temmuzda ithalat ise yüzde 1,4 artarak 114,5 milyar Euro'ya yükseldi.

Böylece Almanya’nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 15,9 milyar avro oldu. Temmuz 2022’de söz konusu fazla da 4,2 milyar Euro olarak kayıtlara geçmişti.

Temmuz 2022’ye göre ihracat yüzde 1 ve ithalat da yüzde 10,2 geriledi.

Almanya'da temmuz ayı ihracatının 71,9 milyar Euro'su Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 61,7 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

Haziran ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 0,5 ve bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 2,9 arttı.

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı haziran ayına kıyasla yüzde 1,2 artarak 8,3 milyar Euro oldu. Söz konusu dönemde Almanya’nın diğer önemli ticaret ortağı ABD’ye ihracatı yüzde 5,2 artarak 13,5 milyar avroya yükseldi.

Almanya’nın Rusya’ya ihracatı temmuzda yüzde 2,2 artarak 700 milyon Euro'ya yükseldi. Rusya’dan ithalat ise yüzde 15,7 gerileyerek 200 milyon Euro'ya düştü.