Almanya'nın kamu borcu rekor seviyede: Savunma harcamalarının etkisi büyük!

Almanya'nın kamu borcu, geçen yıl 63,9 milyar Euro'luk artışla 2 trilyon 509 milyar Euro'ya ulaştı.

Almanya'nın kamu borcu rekor seviyede: Savunma harcamalarının etkisi büyük!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 13:23

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre ülkenin geçen yıl federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 63,9 milyar Euro arttı. Borç, 2023 sonuna göre yüzde 2,6 yükselişle 2 trilyon 509 milyar Euro'ya çıktı.

Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 36,5 milyar Euro artış kaydetti. Eyaletlerin borcu ise 12,7 milyar (yüzde 2,1) artışla 606,9 milyar Euro'ya yükseldi.

Destatis açıklamasında, Kovid-19 salgını sırasında şirketlere yardımcı olmak için kurulan Ekonomik İstikrar Fonu (WSF) borcunun yüzde 40,2 azalarak 22,1 milyar Euro'ya gerilediği kaydedildi.

Açıklamada "Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) Özel Fonu'nun borcu ise aynı dönemde yüzde 295,6 (17,2 milyar Euro) artarak 23 milyar Euro'ya yükseldi" ifadesi yer aldı.

Rusya-Ukrayna savaşının devamında Alman ordusunun personel, teçhizat ve altyapı yönünden "önemli iyileştirmelere" ihtiyacını gidermek için hükümet, 100 milyar Euro'luk özel fon kurmuştu.


Etiketler: #Almanya #euro #Bundeswehr #Almanya Federal İstatistik Ofisi

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