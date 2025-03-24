Almanya'dan Türkiye'ye İmamoğlu tepkisi: Türkiye-AB ilişkileri için kötü bir işaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasına yönelik Almanya'dan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Almanya'dan Türkiye'ye İmamoğlu tepkisi: Türkiye-AB ilişkileri için kötü bir işaret
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 15:46

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasına yönelik uluslararası tepkiler büyürken, Almanya'dan bir açıklama daha geldi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, “İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması kesinlikle kabul edilemez. Bu konu, çok hızlı ve şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.

“Şu anda Türkiye'deki gelişmeleri büyük bir endişeyle izliyoruz” diyen Hebestreit, Almanya'nın, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki iyi ilişkileri teşvik etmek için “büyük çaba” sarf ettiğini söyledi.

Hebestreit, “Son gelişmeler Türkiye'deki demokrasi için olduğu kadar bu ilişkilerin gelecekteki gelişimi için de kötü bir işarettir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Alman yetkililerin, İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik gelişmelerle ilgili Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi ile görüştüğünü söyledi.

Wagner, “Türk Büyükelçisi ile bu sabah bir görüşme yapıldığını teyit edebilirim” dedi.


Etiketler: #Almanya #Ekrem İmamoğlu

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