Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff’tan İmamoğlu tepkisi: Erdoğan, bu yolu terk ediyor

Yayınlanma: 23.03.2025 - 16:16

Güncelleme: 23.03.2025 - 16:16

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepki gösterdi.

Wulff, Türkiye’de hukukun üstünlüğü, basın ve fikir özgürlüğü gibi temel demokratik değerlerin zedelendiğini belirtti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık şekilde eleştiriler yönelten Wulff, “Devletin kurucusu Atatürk, 'yurtta sulh, cihanda sulh' isteyen biriydi. Erdoğan bu yolu terk ediyor” dedi.

Focus'a konuşan Wulff, Türkiye’deki mevcut duruma ilişkin değerlendirmesinde, “Basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü, gösteri hakkı, muhalefet hakları, kuvvetler ayrılığı, masumiyet karinesi, hukukun üstünlüğü… Türkiye’de taş üstünde taş bırakılmıyor” ifadelerini kullandı.

“EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR”

Alman siyasetçi, Türk halkının geleceğine dair kararları özgürce verebilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Türkiye'nin çıkarları için dünya, bir geri dönüş umudunu canlı tutmalıdır. Atatürk’ün sloganı şuydu: 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'” dedi.

Christian Wulff’un bu açıklamaları, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Avrupa’dan gelen uluslararası tepkilerin bir parçası olarak dikkat çekti.

Daha önce Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi de İmamoğlu’nun tutuklanmasını “demokrasiye saldırı” olarak nitelendirmişti.