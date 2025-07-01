Altcoin piyasası çöküşte: 300 milyar dolar buhar oldu!

Bitcoin 2025'in ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşarak dikkat çekerken, altcoin piyasasında ciddi kayıplar yaşandı. Kurumsal yatırımın ağırlıklı olarak Bitcoin'e yönelmesiyle birlikte altcoinlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 300 milyar dolar geriledi. Uzmanlar, yatırımcıların bundan sonraki süreçte ETF onayı alma potansiyeli taşıyan, kurumsal ilgiyi üzerine çekebilecek projelere odaklanması gerektiği görüşünde.

ALTCOINLER YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNİ KARŞILAYAMADI

2025 yılı kripto para piyasası açısından oldukça hareketli geçti. Bitcoin, art arda rekorlar kırarken; altcoin piyasasında tam tersi bir tablo oluştu. Birçok altcoin projesi piyasadan silinirken, yatırımcılar büyük kayıplar yaşadı. Özellikle bireysel yatırımcılar, Bitcoin’deki yükselişin altcoin fiyatlarını da artıracağını düşünerek alım yapmış ancak piyasa beklentilerin çok altında seyretmişti.

KURUMSAL PARA SADECE BİTCOİN'E AKTI

Kripto para piyasası uzmanı Helin Çelik, altcoinlerdeki sert düşüşü şu sözlerle değerlendirdi:

“Altcoinlerin piyasa değeri yaklaşık 300 milyar dolar civarında eridi. Tüm zamanların en yüksek seviyesinden oldukça uzak bir piyasa koşuluyla karşı karşıyayız. Yatırımcılar, Bitcoin’deki yükselişin altcoin’lere de sıçrayacağını düşündü. Ancak kurumsal alımların büyük ölçüde Bitcoin’e yönelmesi, altcoin piyasasına fon geçişini zayıflattı. Bu da altcoin çöküşünün en büyük nedenlerinden biri oldu.”