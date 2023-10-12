Altın bu ayın en yüksek seviyesinde! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 11 Ekim 2023 altın fiyatları…

Yayınlanma: 12.10.2023 - 11:17

Güncelleme: 12.10.2023 - 11:18

Dün altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.670 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.676 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.880 liradan, Cumhuriyet altını 11.520 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Spot piyasada altın fiyatları 1.880 doların üzerini test etti. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 yükselişle 1.879 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin sözle yönlendirmelerinde "güvercin" bir ton kullanmasıyla pozitif seyrin devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed'in dün açıklanan toplantı tutanaklarında, tüm Fed yetkililerinin "dikkatli şekilde ilerleyecek konumda bulundukları" konusunda aynı fikirde olduğu belirtilerek, yetkililerin enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefine doğru indiğinden emin olunana kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerektiği konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

FED FAİZ ARTIRACAK MI?

Öte yandan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, finansal piyasalardaki sıkılaşmanın Fed'in faiz oranlarıyla ilgili daha fazla adım atmadan önce ne olacağını "izleyip görmesine" izin verebileceğini bildirirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyondaki düşüş durmadıkça Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam etmesine gerek olmadığını belirterek, "Bugün faiz oranları konusunda daha fazla bir şey yapmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Söz konusu mesajlarla birlikte tahvil faizlerinin gerilemesinin altının ons fiyatını desteklediğini belirten analistler, İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmelerin de güvenli liman varlıklara olan talebi artırmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve hazine nakit dengesi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.920 doların direnç, 1.860 ve 1.840 doların ise destek konumunda olduğunu ifade etti.