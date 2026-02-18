Altın düşer mi çıkar mı? Uzmanlarından 'yeniden alım' sinyali!

Altın fiyatlarındaki son gerileme, ING analistlerine göre kalıcı bir düşüşten çok düzeltme sürecine işaret ediyor. Uzmanlar, piyasadaki dalgalanmaların geçici olabileceğini belirtiyor.

Altın fiyatlarında son günlerde görülen geri çekilme, uluslararası finans çevrelerinde yakından izleniyor. ING analistleri, söz konusu düşüşün derin ve kalıcı bir gerilemeden ziyade teknik bir düzeltme niteliği taşıdığını ifade ediyor.

DOLAR VE RİSK İŞTAHI BELİRLEYİCİ OLUYOR

Değerli metalin kısa vadeli seyrinin halen ABD Doları hareketleri ve küresel risk iştahındaki değişimlere karşı oldukça hassas olduğuna dikkat çeken ING, "Ancak Asya piyasalarında likiditenin normale dönmesi ve makroekonomik belirsizliklerin sürmesiyle birlikte altında temel talebin güçlenmesi bekleniyor. Olası yeni düşüşler yeniden alım ilgisiyle karşılanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, özellikle Asya piyasalarında işlem hacimlerinin artmasıyla birlikte fiziki ve yatırım amaçlı talebin yeniden ivme kazanabileceğini öngörüyor.

FOMC TUTANAKLARI BEKLENİYOR

Piyasalarda gözler, 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının bugün yayımlanacak tutanaklarına çevrildi. Para politikasına ilişkin sinyallerin altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Ons altın, 4 bin 942 dolara kadar yükseldiği toparlanmanın ardından düne kıyasla yüzde 0,7 artış göstererek 4 bin 913 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu seyir, yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğuna işaret ediyor.