Altın fiyatı Çin'den gelen haberlerle gevşedi
Altın, Çin'de gevşetilen önlemler ve ABD'de enflasyonun soğuduğuna dair işaretlerle Salı günü yaşadığı yükselişin ardından yatay seyrini sürdürüyor.
Altın, Çin'in pandemi kısıtlamalarını hafifletmeye devam etmesi ve ABD'deki enflasyonun soğuduğuna dair işaretler nedeniyle Salı günü yaşadığı yükselişin ardından Asya'da yatay seyretti.
Spot altın, Pekin yönetiminin gelen yolcuların karantinaya alınması zorunluluğunu kaldırmasının ardından bir önceki seansta yüzde 0,9 yükseldikten sonra ons başına 1.800 doların üzerinde işlem gördü. Gram altın ise 1089 TL'den alıcı buluyor.
Sıfır Covid-19 politikasının hızla gevşetilmesinin ardından önümüzdeki yıl dünyanın en büyük altın alıcılarından biri olan Çin’de büyümenin hızlanması bekleniyor.
Ancak bu durumun küresel enflasyonist baskıya katkıda bulunabileceği ve faiz getirisi olmayan değerli metal için negatif bir etki yaratabileceği belirtiliyor.
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