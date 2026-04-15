Altın fiyatları bir haftanın zirvesinde: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 15 Nisan 2026 Çarşamba...

Spot altın fiyatları yatay seyrini korurken gün içinde dikkat çeken seviyeler test edildi. ABD piyasalarındaki gelişmeler ve küresel risk iştahı, altın fiyatları üzerinde belirleyici oldu.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.935 TL Çeyrek altın 11.448 TL Cumhuriyet altını 45.723 TL Ons altın 4.821 dolar Yarım altın 22.966 TL Tam altın 44.913 TL Gremse altın 112.627 TL

ONS ALTIN VE VADELİ KONTRATLARDA SON DURUM

Spot altın, ons başına 4 bin 841,76 dolar seviyesinde sabit kaldı. Değerli metal, gün içerisinde 8 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesini test etti. ABD’de Haziran vadeli altın kontratları ise yüzde 0,3 artışla 4 bin 866,50 dolara yükseldi.

GRAM ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Gram altın, yeni güne 6 bin 935 TL seviyesinden başladı.

UZMANLARDAN ALTIN YORUMU

OCBC analistleri, altın ve gümüşte gece saatlerinde güçlü bir yükseliş görüldüğünü, ancak genel piyasa sinyalinin savunmacı pozisyonlardan ziyade “risk iştahına” işaret ettiğini ifade etti.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ARTTI

İran’ın ABD ve İsrail ile yeniden müzakere masasına dönebileceğine yönelik beklentiler, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları gerilerken, hisse senedi piyasalarında yükseliş görüldü. Daha önce çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın kapanması enerji arzı üzerinde baskı yaratmıştı.

DOLARDAKİ ZAYIFLIK ALTINI DESTEKLEDİ

ABD dolarının bir ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmesi, dolar bazlı emtiaları diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi. Bu durum altın fiyatlarına destek sağladı.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ YENİDEN GÜNDEMDE

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu çöken müzakerelerin ardından İran ile barış görüşmelerinin önümüzdeki iki gün içinde Pakistan’da yeniden başlayabileceğini açıkladı. Washington yönetimi, müzakerelerin başarısız olmasının ardından İran limanlarına yönelik abluka kararı almıştı.

ABD VERİLERİ ENFLASYON BASKISINI GÖSTERDİ

ABD’de açıklanan verilere göre üretici fiyatları mart ayında beklentilerin altında arttı. Hizmet maliyetleri değişmezken, İran ile süren savaşın etkisiyle yükselen enerji fiyatları enflasyonist baskıları artırmaya devam etti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 30’a yükseldi. Geçen hafta bu oran yaklaşık yüzde 13 seviyesindeydi. Savaş öncesinde ise yıl içinde iki faiz indirimi beklentisi öne çıkıyordu.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELİŞ

Diğer değerli metallerde ise yükseliş görüldü. Spot gümüş yüzde 0,4 artışla 79,87 dolara, platin yüzde 1,1 yükselişle 2.127,45 dolara, paladyum ise yüzde 0,1 artışla 1.596,28 dolara çıktı.