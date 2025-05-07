Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Mayıs 2025 fiyatları
Altındaki hareketlilik devam ederken yurttaşlar, güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın piyasasında yurt içi ve yurt dışı fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Alım satımı yapacak yurttaşlar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor.
Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 7 Mayıs 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
GÜNCEL FİYATLAR
Güncel altın satış fiyatları
Gram altın satış fiyatı: 4.197,43 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 6.961,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 13.921,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 27.797,74 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.714,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 69.707,52 TL
Ons altın satış fiyatı: 3.383,83 dolar
Etiketler: #Cumhuriyet altını #altın fiyatları #altın
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