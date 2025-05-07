Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Mayıs 2025 fiyatları

Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:50

Güncelleme: 07.05.2025 - 10:44

Altın piyasasında yurt içi ve yurt dışı fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Alım satımı yapacak yurttaşlar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor.

Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 7 Mayıs 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 4.197,43 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 6.961,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 13.921,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 27.797,74 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.714,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 69.707,52 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.383,83 dolar