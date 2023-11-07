Altın fiyatları düşüyor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 7 Kasım 2023 altın fiyatları…

Yayınlanma: 07.11.2023 - 10:33

Güncelleme: 07.11.2023 - 10:33

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 düşüşle 1.808 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1.804 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.970 liradan, Cumhuriyet altını 12.130 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 1.970 dolar seviyesinde bulunuyor.

POLİTİKA FAİZİNİ SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerinde, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğine ilişkin vurgunun öne çıktığını ifade ederek, bu durumun başta altın ve değerli madenler olmak üzere emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın büyük ihtimalle gelecek üç toplantıda da politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini aktardı.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı açıklamaların önemine dikkati çekerek, iş gücü piyasasında geçen hafta açıklanan verilerin ardından Powell'ın konuşmasındaki tonun varlık fiyatlarını etkileyeceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.960 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.