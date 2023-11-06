Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 6 Kasım 2023 altın fiyatları…
Piyasalarda Fed'in 'şahin' politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisi güçlenirken bu durumun başta altın ve değerli madenler olmak üzere emtia fiyatları üzerinde etkili olduğu belirtti. Peki gram altın, çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.813 lira seviyesinden işlem görüyor.
Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,48 yükselişle 1.818 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı yeni haftaya ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 1.813 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.980 liradan, Cumhuriyet altını 12.190 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,4 düşüşle 1.984 dolar seviyesinde bulunuyor.
TEKNİK AÇIDAN DİRENÇ OLARAK GÖSTERİLDİ
Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisini güçlendirdiğine dikkati çekerek, bu durumun başta altın ve değerli madenler olmak üzere emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.
Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın ve diğer Fed yetkililerinin yapacakları sözle yönlendirmeler ile İsrail-Filistin çatışmasından gelecek haber akışının emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, hizmet sektörü ve bileşik Satınlama Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.
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