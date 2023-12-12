Altın fiyatları en çok onu etkiledi! Fiyatı 3 kat arttı

Yayınlanma: 12.12.2023 - 14:31

Güncelleme: 12.12.2023 - 14:31

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, 2023 yılında altın fiyatlarındaki artışla birlikte Trabzon Hasır Bileziği'ne fazla bir ilgi olmadığını söyledi.

Dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon Hasır Bileziği, gram altının yükselmesiyle birlikte beklenen satışı yapamadıklarını kaydeden Yazıcı, “Kuyumcular esnafı olarak 2023 yılı yaz mevsimi düğün sezonu olacağından hazırlıklarımızı son derece kuvvetli yapmıştık. Ancak özellikle Trabzon Hasır Bileziği konusunda beklediğimiz oranda satışlarımız gerçekleşmedi. Yatırımcı tarafından bakıldığında yılbaşında bin 400 TL seviyelerinde iken bugün bin 950-2 bine kadar rakamları oluştu. Dolayısıyla yatırımcı burada son derece kazanç elde etti. Bakıldığında yüzde 30 ila 50 arasında fark oluşmuştu. Bundan sonraki süreç 2024-2025 ve 2026 yıllarını değerlendirme yapınca her yıl hemen hemen yüzde 30 aşağıya düşmemekle beraber yüzde 60, kimi zaman yüzde yüze varacak şekilde yukarı doğru gidebilir. O bakımdan yatırımcı hiç panik hiç endişe içinde olmasın gün içerisinde 10-20-30 TL rakamlar oluşabilir asla panik havasında olmasın hala daha alım seviyesinde görülüyor. Bugünkü rakamlara bakılınca bin 940 seviyesinde işlem görmektedir. Yatırımcı yine bu rakamlarda alabilir ancak uzun vadede beklemek suretiyle” dedi.

"UMDUĞUMUZ RAKAMLAR OLUŞMADI"

Önümüzdeki yıl gram altın fiyatının 2 bin 400’lere tırmanacağını tahmin ettiklerini kaydeden Yazıcı, “2024 yılında rakam olarak iki bin 300, iki 400 özellikle ONS bekliyorum. Bu neyi ifade eder, doların da 30 -35 bin bandında olabileceğini ön görüyorum. Önümüzde yerel seçimler var 31 Mart seçimlerinden sonra büyüme oranına bakıldığında Türkiye’nin özellikle büyümede puan olarak biraz daha yukarıda olduğu göstermekte. Uluslararası kuruluşların yapmış olduğu değerlendirmeler bu yönde. Bundan sonraki süreci daha iyimser olabileceğini ama altının rakamsal TL bazında iki bin 300, iki bin 400 olabileceğini ön görüyorum. 2023 yılında beklediğimiz rakamları alamadık. Karlılığımız her geçen gün aşağı doğru gelmekte bundan dolayı umduğumuz rakamlar oluşmadı” diye konuştu.

"TASARRUF AÇISINDAN ALTINDAN ŞAŞILMAMALI"

Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, daha önce 120-180 bin TL civarında sattıkları Trabzon Hasır Bileziğinin fiyatı 250-350 bin TL aralığında seyrettiğini belirterek “2023 yılı yatırımcı açısından altın ön planda idi. Yine de altın ön planda. 2024 için altının iki bin 500 bandında olması bekleniyor. Tavsiyemiz vatandaşımızın tasarruf açısından altından şaşmamasıdır her zaman altın daha değerlidir. Geçmişle mukayese edilmeyecek kadar altın pahalı. Önceden bir takım hasır bileziği 120-150-180 bin bandında yapıyorduk şimdi o hasır bilezikler 250 bin, 350 bin civarında oldu. Dolayısıyla vatandaşın alım gücü düştü daha az tercih ediliyor. İşlerimiz her sene daha düştü daha geri geldiğini görüyorum” şeklinde konuştu.

"FİYATI HER SENE 1 KAT ARTIYOR"

Nevzat Kuyumculuk Genel Müdürü Erhan Şakar ise Trabzon hasır Bileziğinin fiyatı kalınlığına göre değiştiğine dikkat çekerek “2023 yılı altın piyasası yatırımcısını kazandırdı. Yatırım aracı olarak altını tercih edenler üzülmedi. Gelecek Ocak ayından sonra altının daha da artacağı söyleniyor, dolayısıyla altına yapılan yatırım her zaman kazandırıyor. Hasır bileziğin ortalama kalınlığına göre fiyatı değişiyor. Her sene fiyat neredeyse bir kat artıyor” ifadelerini kullandı.